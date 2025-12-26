В Красноярском крае в пожаре спасли двух человек

В Красноярске на улице Учумская днем вспыхнул пожар в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Шестеро граждан эвакуировались самостоятельно, еще двоих сотрудники МЧС России вывели с помощью спасательных устройств по лестничным маршам. Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.