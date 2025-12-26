В Красноярском крае в пожаре спасли двух человек

В Красноярском крае в пожаре были спасены два человека. Спасатели озвучили статистику происшествий за минувшие сутки. Всего было зарегистрировано девять пожаров.
Так, в поселке Громадск (Уярский район) ночью загорелся двухквартирный жилой дом, баня и гараж. Пожар был ликвидирован на общей площади 155 квадратных метров. Одна квартира уничтожена полностью. Повреждение получили кровли дома, бани и гаража.
В Красноярске на улице Учумская днем вспыхнул пожар в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Шестеро граждан эвакуировались самостоятельно, еще двоих сотрудники МЧС России вывели с помощью спасательных устройств по лестничным маршам. Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники МЧС России привлекались шесть раз, было спасено три человека. На 72 километре автодороги «Красноярск-Енисейск» столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших пришлось деблокировать, чтобы передать медикам.