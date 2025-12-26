Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Пензы открыли для гражданских самолётов

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов в воздушной гавани Пензы. Согласно сообщению ведомства, аэропорт открыли после 2:40 утра 26 декабря.

«Аэропорт Пенза — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.

Там добавили, что временные ограничительные меры принимали, чтобы обеспечить безопасность полётов. Дальнейшую информацию о времени вылетов можно уточнять у авиакомпаний и на информационных стендах.

Напомним, пензенский аэропорт закрыли после полуночи — около 0:30 по московскому времени. Всего воздушная гавань не выпускала гражданские самолёты чуть менее трёх часов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.