Аэропорт Пензы открыли для гражданских самолётов

«Аэропорт Пенза — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.
Там добавили, что временные ограничительные меры принимали, чтобы обеспечить безопасность полётов. Дальнейшую информацию о времени вылетов можно уточнять у авиакомпаний и на информационных стендах.
Напомним, пензенский аэропорт закрыли после полуночи — около 0:30 по московскому времени. Всего воздушная гавань не выпускала гражданские самолёты чуть менее трёх часов.
