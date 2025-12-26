Учёные пересматривают происхождение человека из-за странной находки в Эфиопии

Учёные вынуждены пересмотреть сложившиеся представления о происхождении человека после анализа артефактов, обнаруженных при археологических исследований в Эфиопии. Речь идёт о фрагментах челюстей, зубов и окаменелостей, известных под названием «стопа Бертеле», пишет научное издание PLOS One.
Находки, возраст которых составляет порядка 3,4 миллиона лет, позволяют выделить новый вид гомининов — Australopithecus deyiremeda, который сосуществовал в одной экологической нише с «Люси» — женской особью австралопитека, которая ранее считалась самым древним из обнаруженных предков человека.
Ранее в Испании обнаружили останки неизвестного ранее вида древнего человека.
Также ученые показали, как выглядели первые Homo sapiens. Антропологи воссоздали лицо человека, жившего 300 тысяч лет назад.
Напомним, недавно китайские ученые впервые в мире обнаружили череп денисовского человека. Почему этого древнего предка людей называли «человек-дракон» и как он мог выглядеть, читайте здесь на KP.RU.