Новые остановки Владивостока получили названия, а старую переименовали

Комиссия по городской топонимике Владивостока приняла решение о присвоении названия 13 остановкам и переименовании одной. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков в пятницу, 26 декабря.
Остановка на улице Архангельской в районе дома № 23 получила название «Архангельская, 23», а у дома № 25 — «Архангельская, 25». Остановка у дома № 5 на улице Североморской получила название «Североморская». На улице Посьетской в районе дома № 20 остановка называется «Посьетская», а на Сочинской, около дома № 3, — «Сочинская, 3».
Кроме того, произошло одно переименование. Остановка «Диагностический центр», расположенная на улице Черемуховой в районе домов 22а и 11, теперь называется «Торговый Центр “Черёмушки”.
Значительная часть нововведений касается острова Русский. Там остановка в поселке Поспелово у дома № 4 получила историческое название «Поспеловская батарея». На пересечении улицы Лесная и улицы Ефрейтора Нуштаева остановка названа «Лесная», а у дома № 2 в Поэтическом переулке — «Поэтический переулок».
Также на Русском острове остановка у дома № 12 по улице Щербакова будет называться «улица Щербакова». На улице Студенческой появилось две остановки с уточненными адресами: у дома № 18/1 — «Студенческая, 18», а у дома № 10/1 — «Студенческая, 10». Остановка у дома № 67 на улице Адмиральская получила название «Адмиральская, 67», а на пересечении улиц Адмиральская и Чингиза Айтматова — «улица Чингиза Айтматова».
