Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье изъяли 14-го за год конфликтного амурского тигра

Хищник является молодым самцом в возрасте до трех лет.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях поселка Барабаш Хасанского округа Приморского края изъят очередной амурский тигр, попавший в конфликтную ситуацию с человеком. Это уже 14-я особь, отловленная с начала 2025 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

По предварительным данным, хищник является молодым самцом в возрасте до трех лет. После поимки его доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Там специалисты проведут полный ветеринарный осмотр и оценят состояние животного, после чего примут решение о его дальнейшей судьбе.

Такие отловы проводятся, когда тигры начинают представлять потенциальную угрозу для людей или регулярно появляются вблизи населенных пунктов. Это позволяет обезопасить и жителей, и самих животных.