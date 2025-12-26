В Приморье изъяли 14-го за год конфликтного амурского тигра

По предварительным данным, хищник является молодым самцом в возрасте до трех лет. После поимки его доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Там специалисты проведут полный ветеринарный осмотр и оценят состояние животного, после чего примут решение о его дальнейшей судьбе.