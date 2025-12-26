Совет Федерации одобрил отмену отчетов госслужащих о доходах в Новосибирске

Вместо этого вводится система целевого декларирования, которая вступит в силу с 1 января. Новый порядок значительно меняет подход к финансовому контролю за этими лицами.
Теперь полные отчеты о доходах, расходах и имуществе будут предоставляться только в определенных случаях: при назначении на должность, переводе в другое ведомство, включении в кадровый резерв или совершении крупных расходов.
Кроме того, закон отменяет обязательство публиковать эти данные, теперь информация будет направляться только в контролирующие органы.
Один из авторов законопроекта, Василий Пискарев, отметил, что цифровизация позволяет эффективно отслеживать финансовое положение чиновников, что делает ежегодные отчеты ненужными. Новый закон также усиливает ответственность за ложные или неполные сведения.
Законопроект был внесен депутатами всех фракций 10 декабря и принят Госдумой 18 декабря. После одобрения Советом Федерации документы направят на подпись президенту.