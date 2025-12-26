Более 120 бездомных собак будут жить в новом новосибирском приюте

Приют, рассчитанный на 128 мест, оснащён вольерами и модульными блоками для персонала. Работы, начатые в июне, обошлись городскому бюджету в 34 миллиона рублей. В настоящее время пункт уже принимает собак, а в перспективе сможет размещать и кошек.