Более 120 бездомных собак будут жить в новом новосибирском приюте

Приют, рассчитанный на 128 мест, оснащён вольерами и модульными блоками для персонала. Работы, начатые в июне, обошлись городскому бюджету в 34 миллиона рублей. В настоящее время пункт уже принимает собак, а в перспективе сможет размещать и кошек.
По словам мэра Максима Кудрявцева, при наличии потребности и средств площадку планируется расширить. Также в следующем году здесь будет организовано ветеринарное обслуживание, что позволит проводить осмотр и оказывать необходимую помощь животным сразу после отлова.
