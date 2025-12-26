Ричмонд
Более 120 бездомных собак будут жить в новом новосибирском приюте

В Новосибирске на улице Малыгина открылся новый временный пункт для содержания безнадзорных животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Приют, рассчитанный на 128 мест, оснащён вольерами и модульными блоками для персонала. Работы, начатые в июне, обошлись городскому бюджету в 34 миллиона рублей. В настоящее время пункт уже принимает собак, а в перспективе сможет размещать и кошек.

По словам мэра Максима Кудрявцева, при наличии потребности и средств площадку планируется расширить. Также в следующем году здесь будет организовано ветеринарное обслуживание, что позволит проводить осмотр и оказывать необходимую помощь животным сразу после отлова.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске спасатели достали маленькую собаку из колодца.