Губернатор Новосибирской области обсудил с президентом подготовку кадров

Дополнительная и замещающая кадровая потребность экономики области в период с 2026 по 2032 год, как прогнозируется, составит 216,5 тысячи человек, из которых 58,6 процента — специалисты со средним профессиональным образованием, еще 30 процентов — выпускники вузов. На неквалифицированных работников, по расчетам, приходится лишь 11,4 процента.