Губернатор Новосибирской области обсудил с президентом подготовку кадров

По прогнозам на 2026−2032 годы, кадровая потребность экономики региона превысит 216 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле прошло заседание Государственного совета под руководством президента Владимира Путина. Главной темой обсуждения стала подготовка кадров для экономики страны. В обсуждении этого вопроса принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Дополнительная и замещающая кадровая потребность экономики области в период с 2026 по 2032 год, как прогнозируется, составит 216,5 тысячи человек, из которых 58,6 процента — специалисты со средним профессиональным образованием, еще 30 процентов — выпускники вузов. На неквалифицированных работников, по расчетам, приходится лишь 11,4 процента.

— В этой связи считаю, что одна из важнейших задач — развитие наших вузов и учреждений среднего профессионального образования, — добавил губернатор.