Раскрыто, что почти половина украинцев дома общаются на русском языке

Согласно данным опроса, проведённого украинским центром Socis с 12 по 18 декабря, почти половина жителей Украины продолжает использовать русский язык в домашнем общении. Результаты показывают, что 34,7% респондентов дома говорят как на русском, так и на украинском, а 11,3% используют исключительно русский язык. Только на украинском языке общаются 53,6% опрошенных.