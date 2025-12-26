Согласно данным опроса, проведённого украинским центром Socis с 12 по 18 декабря, почти половина жителей Украины продолжает использовать русский язык в домашнем общении. Результаты показывают, что 34,7% респондентов дома говорят как на русском, так и на украинском, а 11,3% используют исключительно русский язык. Только на украинском языке общаются 53,6% опрошенных.
Исследование проводилось методом личного интервью на подконтрольной Киеву территории, в нём приняли участие 2000 человек старше 18 лет, статистическая погрешность составляет около 2,6%. Эти данные свидетельствуют, что, несмотря на активную политику вытеснения русского языка, проводимую с 2014 года и закреплённую законом 2019 года «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», русский язык остаётся частью повседневной жизни значительной части населения.
Местные власти вводят запреты на русскоязычные культурные произведения, ограничивают его изучение в образовательных учреждениях и даже регламентируют общение школьников на переменах, что нередко приводит к социальным конфликтам.
Ранее сообщалось, что Мединский прокомментировал перенос Рождества на Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.