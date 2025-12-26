Дополнительных дворников срочно ищет мэрия Владивостока для уборки снега

Городская администрация информировала, что в первую очередь обрабатывают проезды к социальным учреждениям, но от горожан поступали многочисленные жалобы, что и к школам, детским садам, поликлиникам пройти и проехать невозможно — дороги и тротуары обледенели. В социальных сетях звучали предложения сохранить режим свободного посещения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях до тех пор, пока дороги не приведут в порядок. Некоторые родители сообщали, что 25 декабря не смогли довести детей до образовательной организации из-за неудовлетворительного состояния дорог и тротуаров. Официально режим свободного посещения действовал только 23 и 24 декабря.