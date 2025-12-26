Дополнительных дворников срочно ищет мэрия Владивостока для уборки снега

Жители города высказали столько недовольства нерасторопностью коммунальщиков при уборке наледи и снежного наката, что после мониторинга СМИ и социальных сетей прокуратура начала проверку исполнения работ по ликвидации последствий непогоды. Основные магистрали привели в порядок быстро, но тротуары и прочую пешеходную инфраструктуру не очистили даже в центре города. В микрорайонах плотной жилой застройки скользкими остались и межквартальные, придомовые проезды.
Городская администрация информировала, что в первую очередь обрабатывают проезды к социальным учреждениям, но от горожан поступали многочисленные жалобы, что и к школам, детским садам, поликлиникам пройти и проехать невозможно — дороги и тротуары обледенели. В социальных сетях звучали предложения сохранить режим свободного посещения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях до тех пор, пока дороги не приведут в порядок. Некоторые родители сообщали, что 25 декабря не смогли довести детей до образовательной организации из-за неудовлетворительного состояния дорог и тротуаров. Официально режим свободного посещения действовал только 23 и 24 декабря.
На утро 26 декабря во Владивостоке остаётся достаточно проблемных участков дорожно-транспортной и пешеходной сети. В telegram-каналах уже звучат предложения ввести в городе режим ЧС в связи с опасным состоянием дорог. Обледенение вызывает затруднения и у транспорта оперативных служб. Например, в социальных сетях появилась информация, что автомобиль скорой медицинской помощи не смог преодолеть обледеневший крутой подъём к дому на улице Зейской, а вызов поступил к лежачему пациенту.
Также сообщают, что до сих пор не обработаны тротуары на склоне между ТЦ «Черёмушки» и ТЦ «Первомай» на Чуркине. А это путь к детской клинической больнице № 2, районному военкомату, офису «Сбербанка», школе муниципального центра образования «Ступени». Остаётся наледь на тротуаре в районе Дальрыбвтуза со стороны автобусной остановки.
В МЦУ Владивостока уже объяснили, что городу не хватает сил и средств, чтобы выполнить весь объём работы быстро. Сегодня администрация городского округа сообщила, что на очистку тротуаров после прошедшего 23 декабря снега с дождем привлечены дополнительные подрядные организации в помощь муниципальным предприятиям. Также администрация купила дополнительную партию песко-соляной смеси, которую раздадут управляющим компаниям — они ответственны за обработку придомовых территорий, куда входят и тротуары, и проезды. Им также поручили заняться очисткой территорий с неразграниченной собственностью, но примыкающих к придомовым территориям.
Работу по ликвидации последствий непогоды будут инспектировать административные комиссии вместе с районными прокурорами. Штраф за неубранную территорию начинается от 80 тысяч рублей. Протоколы за нерасторопность уже готовят в отношении управляющих компаний, не очистивших дворы домов на проспекте Острякова, 7а, и на Океанском проспекте, 70 и 76а.
Горожан предупредили, что тротуары обрабатывают химической смесью «Бионорд». Её кристаллы бесцветны, поэтому, пока реагент не начал действовать, растапливая лёд, может создаваться впечатление, что участок не обработан вообще никак. Но на растворение льда просто нужно некоторое время. Когда лёд превращается в шугу, её убирают вручную и с помощью средств малой механизации.