Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане из-за морозов отменили занятия младшим школьникам

В школах Кургана у учеников 1−4 классы отменили занятия из-за морозов. Об этом сообщает горадминистрация.

Курганские младшеклассники останутся дома из-за морозов.

В школах Кургана у учеников 1−4 классы отменили занятия из-за морозов. Об этом сообщает горадминистрация.

«В связи с низкой температурой воздуха 26 декабря занятия в школах города Кургана с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — сообщает администрация Кургана.

По данным Курганского ЦГМС, ночью температура опускалась до 30−32 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 19−21 градуса.

Днем ранее в школах Кургана также отменяли занятия из-за холодов. Учащиеся 1−2 классов оставались дома, занимаясь в дистанционном формате.