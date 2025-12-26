В Кургане из-за морозов отменили занятия младшим школьникам

Курганские младшеклассники останутся дома из-за морозов.
В школах Кургана у учеников 1−4 классы отменили занятия из-за морозов. Об этом сообщает горадминистрация.
«В связи с низкой температурой воздуха 26 декабря занятия в школах города Кургана с 1 по 4 классы первой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — сообщает администрация Кургана.
По данным Курганского ЦГМС, ночью температура опускалась до 30−32 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 19−21 градуса.
Днем ранее в школах Кургана также отменяли занятия из-за холодов. Учащиеся 1−2 классов оставались дома, занимаясь в дистанционном формате.