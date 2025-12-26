Байден спрятался на рождественском семейном фото, снимок был опубликован в Сети

Бывший президент США Джо Байден оказался на заднем плане рождественского семейного фото, где в центре оказался его сын Хантер. Снимок опубликовал сам экс-глава Белого дома в своем аккаунте в соцсети X.
На фотографии запечатлены восемь человек. Джо Байден, единственный из них, виден не полностью: его правую часть лица и большую часть тела закрывает супруга Джилл. Видно, что он держит ее за руку.
Сын Байдена, Хантер, визуально находится в центре снимка. Он стоит, широко раскинув руки и приобнимая женщин рядом. Хантер — единственный, кто не улыбается, если не считать ребенка, стоящего перед ним.
Прежде сообщалось, что в семье Джо Байдена произошел скандал: младшая дочь бывшего президента Соединённых Штатов Америки Эшли инициировала бракоразводный процесс спустя более чем десять лет супружеской жизни.
Ранее KP.RU сообщил, что Иванка Трамп, дочь действующего президента США Дональда Трампа, надела на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса платье за 787 тысяч рублей. Девушка произвела фурор.