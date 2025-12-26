Эксперт рассказала, как восстановиться после празднования Нового года и хорошо отдохнуть

Клинический психолог Олеся Толстухина в интервью NEWS.ru объяснила, как правильно отдохнуть и восстановить силы после празднования Нового года.
— Качественный отдых — это не только развлечения, но и грамотное восстановление. Важно скорректировать питание: избыток тяжелой пищи и переедание сильно перегружают организм. Отдельная часть — информационный отдых, временный отказ от соцсетей и мессенджеров, — посоветовала специалист.
По ее словам, это также включает снижение потребления алкоголя. Такой комплексный подход снизит стресс и позволит по-настоящему расслабиться, что поможет легче вернуться к обычной жизни и работе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жильцы многоэтажки в Иркутске вручили дворнику новогоднюю премию.