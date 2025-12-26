Физик вычислил вероятность ошибки родителей, забывших Кевина в фильме «Один дома»

Учёный построил свои выводы на том, что если родители Кевина легли спать в 23:00 и проспали вылет в 8:00, то шанс случайно забыть одного из пяти детей ничтожно мал. Это, по его мнению, доказывает, что мальчика оставили нарочно, а все последующие переживания семьи — лишь попытка оправдаться и скрыть отсутствие родительской любви. Таким образом безобидная комедия обретает мрачный психологический подтекст.
«После повторного просмотра фильма “Один дома” меня не покидал вопрос: насколько правдоподобна ситуация, когда Кевин проспал и остался дома», — написал учёный.
Выпущенный в 1990 году «Один дома» рассказывает историю мальчика, который остаётся один, когда его семья отправляется на рождественские каникулы, и защищает жилище от грабителей. Фильм остаётся бессмертной рождественской классикой, которая воспроизводится каждый год по всему миру в течение сезона в конце года.
