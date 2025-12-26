Ричмонд
Физик вычислил вероятность ошибки родителей, забывших Кевина в фильме «Один дома»

Американский физик Луис Баталья испортил новогоднее настроение фанатам культового фильма «Один дома», математически доказав, что главного героя забыли не случайно. По его расчётам, вероятность такой ошибки родителей при известных условиях составляет лишь 0,13%. Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсети Х.

Учёный построил свои выводы на том, что если родители Кевина легли спать в 23:00 и проспали вылет в 8:00, то шанс случайно забыть одного из пяти детей ничтожно мал. Это, по его мнению, доказывает, что мальчика оставили нарочно, а все последующие переживания семьи — лишь попытка оправдаться и скрыть отсутствие родительской любви. Таким образом безобидная комедия обретает мрачный психологический подтекст.

«После повторного просмотра фильма “Один дома” меня не покидал вопрос: насколько правдоподобна ситуация, когда Кевин проспал и остался дома», — написал учёный.

Выпущенный в 1990 году «Один дома» рассказывает историю мальчика, который остаётся один, когда его семья отправляется на рождественские каникулы, и защищает жилище от грабителей. Фильм остаётся бессмертной рождественской классикой, которая воспроизводится каждый год по всему миру в течение сезона в конце года.

Пока в России настраиваются на Новый год, в странах Запада главным зимним чудом остаётся Рождество, которое отмечают 25 декабря. Life.ru предлагал вспомнить, что волшебство возможно, и в качестве примера рассказывал о шести удивительных рождественских историях, произошедших с известными писателями. Эти случаи напоминают, что священный праздник, описанный в религиозных текстах, для многих становится временем, когда происходят события, словно бы посланные высшими силами.

