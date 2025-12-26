Хегсет: после ударов США по ИГ в Нигерии будут предприняты новые действия

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет анонсировал новые действия военных США после удара по террористической группировке ИГ* на территории Нигерии.
«Президент ясно дал понять в прошлом месяце: убийства невинных христиан в Нигерии (и в других местах) должны прекратиться. Военное министерство всегда готово, и ИГ узнало об этом сегодня ночью, в Рождество. Дальше — больше», — написал он на своей странице в соцсети X**.
Хегсет не озвучил другие подробности.
Напомним, осенью Трамп рассказал, что нигирийскеи власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в Нигерию. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».
В МИД Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами. При этом, по данным американского издания The Washington Post, жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил «смертоносном ударе» по террористам группировки ИГ на территории Нигерии.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.
** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
В Мин.