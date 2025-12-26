Бродячими собаками на ДОСах в Хабаровске займётся Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту плохой организации отлова безнадзорных собак в Хабаровске. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
По данным СК РФ, в квартале ДОС города рядом с жилыми домами длительное время обитает большая стая агрессивных бродячих собак. Они представляют угрозу для жителей, особенно детей.
Несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, меры по отлову животных так и не были приняты. Местные жители опасаются за безопасность своих детей и вынуждены ограничивать их прогулки.
В региональном следственном управлении уже проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Данилу Фисенко возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.
Ход дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Это позволит оперативно установить виновных в бездействии и привлечь их к ответственности.