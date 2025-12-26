Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бродячими собаками на ДОСах в Хабаровске займётся Бастрыкин

Ход дела, возбуждённого по его поручению, взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Источник: Соцсети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту плохой организации отлова безнадзорных собак в Хабаровске. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

По данным СК РФ, в квартале ДОС города рядом с жилыми домами длительное время обитает большая стая агрессивных бродячих собак. Они представляют угрозу для жителей, особенно детей.

Несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, меры по отлову животных так и не были приняты. Местные жители опасаются за безопасность своих детей и вынуждены ограничивать их прогулки.

В региональном следственном управлении уже проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Данилу Фисенко возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Ход дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Это позволит оперативно установить виновных в бездействии и привлечь их к ответственности.