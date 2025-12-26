Ричмонд
В Новосибирске уменьшилось количество троллейбусов из-за увольнений

В Новосибирске значительно сократилось количество троллейбусов, выходящих на маршруты, из-за увольнения водителей, работающих по иностранным патентам.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия города назвала ситуацию критической именно для троллейбусного парка.

В администрации пояснили, что проблемы возникли из-за специфической категории водительских удостоверений для троллейбусов («Тб»), и это не повлияло на другие виды транспорта, такие как автобусы и трамваи.

На 22 декабря число водителей троллейбусов снизилось с 459 до 400, а количество троллейбусов на линии уменьшилось с 229 до 194. По прогнозам городской комиссии, из-за региональных ограничений может быть уволено еще около 100 водителей. В ответ на эти изменения в городе увеличили стоимость проезда в троллейбусах с 40 до 45 рублей.