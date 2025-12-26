В Новосибирске уменьшилось количество троллейбусов из-за увольнений

На 22 декабря число водителей троллейбусов снизилось с 459 до 400, а количество троллейбусов на линии уменьшилось с 229 до 194. По прогнозам городской комиссии, из-за региональных ограничений может быть уволено еще около 100 водителей. В ответ на эти изменения в городе увеличили стоимость проезда в троллейбусах с 40 до 45 рублей.