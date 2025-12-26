В Госдуме предложили способ улучшить работу «Почты России»

«Сегодня “Почта России” является главным каналом доставки пенсий и пособий, особенно для жителей сел и малых городов, где зачастую нет банков или МФЦ. Через отделения миллионы граждан получают не только социальные выплаты, но и доступ к базовым госуслугам, связь с родными и государством. Однако, несмотря на программы по модернизации, до сих пор остается ряд проблем», — сказала Лантратова РИА Новости.