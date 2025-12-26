Обитателей зоосада «Приамурский» в Хабаровске подкормили конфискованными ёлками

Обитатели зоосада «Приамурский» в пригороде Хабаровска раньше обычного полакомились новогодними елями. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», учреждение традиционно после праздника объявляет акцию по сбору отслуживших хвойных деревьев, которые служат витаминной добавкой для животных. Однако в этот раз угощение, причем в большом объеме, они получили за несколько дней до Нового года.
Дело в том, что в городе сейчас работают елочные базары. Торгуют новогодними деревьями на специально отведенных для реализации площадках — в этом году востребованными оказалось восемь. Однако некоторые занимаются продажей нелегально — это устанавливается в ходе рейдов.
— Во время одного из рейдов мы посетили точку продажи елок на улице Трехгорной — это место тоже было определено как официальная площадка для реализации елок, но никто из предпринимателей на это место не заявился, — начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Светлана Поздеева.
Однако позже место все же оказалось востребованным, так как один из предпринимателей начал вести здесь продажу. При всем прочем, у него не оказалось необходимых документов: товарно-транспортной накладной, которая подтверждает законность вырубки елей, фитосанитарный контроль, свидетельствующий, что ели не заражены болезнями, копии свидетельства госрегистрации предпринимателя или юрлица.
— В настоящее время, когда имеются факты заражения ёлок, наличие соответствующих документов становится необходимым. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей в преддверии новогодних праздников и предотвращения непредвиденных ситуаций, — подметила Светлана Поздеева и напомнила, что все необходимые документы должны находиться на торговой точке, покупатель имеет право их потребовать в любой момент.
С данного места продажи новогодние деревья изъяли. Как раз эти конфискованные деревья и были переданы в зоосад «Приамурский».