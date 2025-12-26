К борьбе с гололёдом во Владивостоке подключены дополнительные силы — мэрия

После снегопада с дождём, прошедшего во Владивостоке 23 декабря, городские власти привлекли дополнительные подрядные организации для уборки тротуаров ото льда. Эта мера предусмотрена решением городской комиссии по ЧС от 22 декабря 2025 года и направлена на поддержку муниципальных служб, работающих в круглосуточном режиме с начала непогоды, сообщила пресс-служба администрации города.
«Мы заключили договоры с коммерческими организациями, которые будут работать исключительно на тротуарах. Кроме того, мы приобрели дополнительный объём песко-соляной смеси и передадим её управляющим компаниям, чтобы они работали по тем участкам, которые не разграничены, но примыкают к жилым домам, либо ведут к жилым домам. Это и безопасность людей, и организация адекватной работы коммунальных служб», — сообщил мэр города Константин Шестаков.
По словам главы Владивостока, часть УК и предпринимателей до сих пор не реагирует на ухудшение погодных условий. В таких случаях на адреса направляются административные комиссии, в том числе при участии районных прокуроров. За бездействие юрлицам грозят штрафы от 80 до 100 тысяч рублей.
Отметим, что прокуратура Приморья уже начала проверку по жалобам горожан на неубранные тротуары. Только за два дня — 23 и 24 декабря — в травмпункты городских поликлиник № 1 и № 9 поступило 98 пострадавших.
Напомним, лёд в Приморье и, в том числе, во Владивостоке растает в понедельник, 29 декабря, но далеко не везде. Такой оттепели, которая вернёт региону ему прежний вид, пока не намечается. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе Примгидромета.