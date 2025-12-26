К борьбе с гололёдом во Владивостоке подключены дополнительные силы — мэрия

«Мы заключили договоры с коммерческими организациями, которые будут работать исключительно на тротуарах. Кроме того, мы приобрели дополнительный объём песко-соляной смеси и передадим её управляющим компаниям, чтобы они работали по тем участкам, которые не разграничены, но примыкают к жилым домам, либо ведут к жилым домам. Это и безопасность людей, и организация адекватной работы коммунальных служб», — сообщил мэр города Константин Шестаков.