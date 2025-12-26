Новая выдумка мошенников оставила жителей Уральска без денег

Злоумышленники, под предлогом замены ключей от подъезда, просят у жителей личные данные и просят продиктовать SMS-код, пришедший на телефон. После этого они предлагают перевести деньги на «безопасный счет». Накануне охранники торгового центра остановили жителя Уральска, который пытался внести крупную сумму денег через терминал.