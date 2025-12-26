Ричмонд
Напиток в мусорку: Россиянам запретили охлаждать шампанское в морозилке

Шампанское в морозилке — классический новогодний эксперимент. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произойдёт: напиток остынет быстрее — и всё. Но на самом деле в морозильной камере с шампанским происходят процессы, которые могут сделать его опасным, испортить вкус и даже привести к разрыву бутылки. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева.

Основная опасность связана с давлением углекислого газа внутри бутылки и расширением жидкости при замерзании. В определённый момент стекло может не выдержать нагрузки, что приведёт к бесшумному, но мощному взрыву, способному нанести травмы осколками.

Даже если бутылка не лопнула, сам напиток после пребывания в морозилке серьёзно страдает. При частичном замерзании разрушается структура вина — лёд вытесняет спирт и углекислоту, меняется соотношение компонентов, и напиток теряет свою тонкую игристость. Пузыри становятся крупными и редкими, аромат уходит, вкус «ломается»: появляется водянистость или, наоборот, резкая спиртовая нота.

Фатима Баликоева.

Доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия и руководитель Академии кавистов и сомелье.

Для быстрого и безопасного охлаждения эксперт рекомендует классический метод — ледяную ванну. Достаточно поместить бутылку в ведро или глубокую ёмкость с холодной водой и льдом, добавив немного соли для ускорения процесса.

«Итог прост: шампанское и морозилка — несовместимы. Риск взрыва, потеря качества и изменение вкуса делают такой способ охлаждения не просто неудачным, а потенциально опасным. Лучше охладить бутылку правильно, чем потом выбрасывать и напиток, и осколки», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, почему на Новый год не следует запивать шампанским селёдку под шубой. Дело здесь не столько в качестве самой продукции, сколько в опасности этой комбинации. К такому салату лучше подойдёт вода или сухое вино.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.