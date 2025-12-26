Напиток в мусорку: Россиянам запретили охлаждать шампанское в морозилке

Шампанское в морозилке — классический новогодний эксперимент. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произойдёт: напиток остынет быстрее — и всё. Но на самом деле в морозильной камере с шампанским происходят процессы, которые могут сделать его опасным, испортить вкус и даже привести к разрыву бутылки. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева.