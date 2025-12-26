Напиток в мусорку: Россиянам запретили охлаждать шампанское в морозилке

Основная опасность связана с давлением углекислого газа внутри бутылки и расширением жидкости при замерзании. В определённый момент стекло может не выдержать нагрузки, что приведёт к бесшумному, но мощному взрыву, способному нанести травмы осколками.
Даже если бутылка не лопнула, сам напиток после пребывания в морозилке серьёзно страдает. При частичном замерзании разрушается структура вина — лёд вытесняет спирт и углекислоту, меняется соотношение компонентов, и напиток теряет свою тонкую игристость. Пузыри становятся крупными и редкими, аромат уходит, вкус «ломается»: появляется водянистость или, наоборот, резкая спиртовая нота.
Фатима Баликоева.
Доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия и руководитель Академии кавистов и сомелье.
Для быстрого и безопасного охлаждения эксперт рекомендует классический метод — ледяную ванну. Достаточно поместить бутылку в ведро или глубокую ёмкость с холодной водой и льдом, добавив немного соли для ускорения процесса.
«Итог прост: шампанское и морозилка — несовместимы. Риск взрыва, потеря качества и изменение вкуса делают такой способ охлаждения не просто неудачным, а потенциально опасным. Лучше охладить бутылку правильно, чем потом выбрасывать и напиток, и осколки», — заключила собеседница Life.ru.
