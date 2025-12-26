В России разработали ИИ-беспилотники для раннего обнаружения пожаров

Как уточнили в вузе, существующие системы для мониторинга пожаров с беспилотников, как правило, работают с помощью инфракрасных камер для поиска тепловых аномалий, то есть уже сильного огня. В отличие от них разработка МАИ позволяет обнаружить дым и среагировать быстрее. Чтобы система не приняла за пожар дым из труб, в ней предусмотрен многоуровневый модуль защиты от ложных срабатываний, который в настоящее время дорабатывается. На первом уровне проводится временной анализ: система требует сделать несколько последовательных кадров объекта, сравнивает их и исключает блики и визуально похожие на дым одноразовые помехи — размытие от движения камеры при резком повороте.