Петля у Сум: ВС РФ вышли на новый этап в горячей точке СВО

Российские военные начали наступление на новом участке фронта в Сумской области и подступают к областному центру с двух направлений. Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко в разговоре с aif.ru пояснил, почему на сумском направлении некоторое время было информационное затишье.
«С осени украинские боевики очень активно пытались контратаковать на сумском направлении. Очень жесткие бои происходили в районе населенного пункта Алексеевка, поэтому мы занимались тем, что выбивали личный состав, вооружение, военную технику украинских боевиков», — отметил Марочко.
На сумское направление были брошены подготовленные войска ВСУ, но в итоге они понесли потери, добавил подполковник.
«После того, как украинские боевики понесли потери, они стали отводить некоторые силы и средства. Некоторые подразделения были переброшены под Купянск, тем самым украинское командование ослабило свою оборонительную линию и линия боевого соприкосновения стала меняться. Буквально на предыдущей неделе этот участок фронта ожил и наши военные начали вновь формировать буферную зону, продвигаясь на юг в сторону города Сумы со стороны Алексеевки и Юнаковки. Уже есть успехи. Кроме того, мы открыли новый участок фронта и продвигаемся к Сумам с восточной части», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», сообщил об отводе подразделений 119-й и 58-й бригад ВСУ и спецназа погранслужбы в Сумской области из-за потерь.