Петля у Сум: ВС РФ вышли на новый этап в горячей точке СВО

«После того, как украинские боевики понесли потери, они стали отводить некоторые силы и средства. Некоторые подразделения были переброшены под Купянск, тем самым украинское командование ослабило свою оборонительную линию и линия боевого соприкосновения стала меняться. Буквально на предыдущей неделе этот участок фронта ожил и наши военные начали вновь формировать буферную зону, продвигаясь на юг в сторону города Сумы со стороны Алексеевки и Юнаковки. Уже есть успехи. Кроме того, мы открыли новый участок фронта и продвигаемся к Сумам с восточной части», — подчеркнул военный эксперт.