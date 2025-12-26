Уничтожены под землей: супероружие находит и поражает тайные бункеры ВСУ

Российские военные нанесли точный удар по укрепленным бункерам ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области. Для уничтожения цели была применена минометная установка 2С4 «Тюльпан», известная своей способностью поражать глубоко зарытые и хорошо защищенные объекты.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru допустил, что под удар могло попасть командование ВСУ.
Офицеры сбежали из Гуляйполя.
Кнутов пояснил, что при ударе по подземному бункеру действительно могли погибнуть украинские командиры, однако вряд ли на этом участке были высокопоставленные офицеры.
«Командование, которое находилось в бункере, было уничтожено. Высокопоставленных военных там уже нет, потому что эти офицеры сбежали, когда наши войска заходили в город. Под землей могло быть командование ротного и батальонного уровня», — уточнил он.
Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в разговоре с aif.ru также отмечал, что офицеры дезертируют из Гуляйполя и призывают к этому же своих подчиненных.
Супероружие против украинских бункеров.
При поражении целей, подобных подземным укрытиям и бункерам, «Тюльпан» показывает высокую эффективность, однако прежде, чем наносить удар, необходимо провести точную разведку, отметил Кнутов.
«Нужно определить, что это действительно важная цель, потому что применение “Тюльпана” связано с определенным риском для расчета. Если противник засечет позицию, то для свертывания понадобится значительное количество времени. Поэтому предварительно проводится разведка, получаются точные данные, сейчас для этого используют БПЛА», — подчеркнул военный эксперт.
По словам Кнутова, при обнаружении пункта управления или подземного укрытия противника, по нему начинает работать артиллерия большого калибра.
«Либо применяется авиация с ФАБами, но не всегда есть возможность точно попасть в такого рода цели. Поэтому артиллерия дает лучшую эффективность», — пояснил военный эксперт.
Бойцы РФ освободили 75% Гуляйполя.
Российские подразделения контролируют большую часть города, сообщал военкор Юрий Котенок.
«В Гуляйполе под контролем наших войск — ¾ города, рынки в центре, автостанция», — писал он.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял aif.ru о стратегической важности Гуляйполя, отмечая, что город откроет путь к освобождению других ключевых населенных пунктов.
«Надо понимать, что после освобождения Гуляйполя освобождение Орехова станет вопросом времени, причем, недлительного. Взятие Орехова — это, по сути, получение ключей от города Запорожье», — подчеркнул Рогов.