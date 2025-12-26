Лурье намерена взыскать судебные расходы с Долиной

Напомним, Мосгорсуд постановил выселить народную артистку из квартиры, которую Лурье купила у неё за 112 миллионов рублей. С регистрационного учёта также будут сняты дочь и внучка певицы, прописанные в этом жилье. Решение основано на вердикте Верховного суда РФ, вынесенного на прошлой неделе, который отменил предыдущие постановления и окончательно признал право собственности за Лурье.