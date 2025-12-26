Ричмонд
Иван Ургант анонсировал возвращение своего шоу

Российский телеведущий Иван Ургант анонсировал новое шоу со своим участием. Оно будет выходить на youtube-канале ведущего и будет посвящено его путешествиям за последний год.

Иван Ургант начнет выпускать шоу на YouTube.

«Мы завели ютуб канал. Решили одними из первых. За двадцать пятый год наснимали всяких видео в наших путешествиях. В общем, будем выкладывать то, что выкладывается. По такому принципу пойдем. Всех поздравляю с Новым годом», — указано на канале Урганта.

Ургант многим известен по своей программе на Первом канале «Вечерний Ургант», которую он вел много лет, до 2022 года. Затем он пропал с радаров. Уже в 2025 году продюсер канала Евгений Бабичев подтвердил, что у администрации Первого канала все еще есть желание вернуть Урганта на телевидение. В итоге телеведущий решил делать новое шоу на YouTube.