Иван Ургант анонсировал возвращение своего шоу

Ургант многим известен по своей программе на Первом канале «Вечерний Ургант», которую он вел много лет, до 2022 года. Затем он пропал с радаров. Уже в 2025 году продюсер канала Евгений Бабичев подтвердил, что у администрации Первого канала все еще есть желание вернуть Урганта на телевидение. В итоге телеведущий решил делать новое шоу на YouTube.