Путин поздравил россиян в новогоднем эпизоде «Простоквашино»

В новогоднем эпизоде мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина, который обратился к зрителям с праздничным поздравлением.
Спецсерия под названием «Настоящий Новый год» вышла в онлайн-кинотеатре «Окко». По сюжету Матроскин и Шарик отправляются на Красную площадь, чтобы убедиться, что новогоднее обращение главы государства выходит в прямом эфире, и там знакомятся с президентом, предложив ему вместе поздравить страну.
В этом же эпизоде персонаж президента выражает теплое отношение к мультфильму «Простоквашино», отмечая, что хорошо знаком с этим местом.
«Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати», — сказал президент.
Ранее Путин назвал балет «Щелкунчик» в Большом театре праздником. Об этом он сказал в ходе разговора со школьницей, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».