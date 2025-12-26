Ричмонд
Путин поздравил россиян в новогоднем эпизоде «Простоквашино»

Персонаж президента РФ Владимира Путина поздравил россиян с Новым годом в мультфильме «Простоквашино».

Источник: Аргументы и факты

В новогоднем эпизоде мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина, который обратился к зрителям с праздничным поздравлением.

Спецсерия под названием «Настоящий Новый год» вышла в онлайн-кинотеатре «Окко». По сюжету Матроскин и Шарик отправляются на Красную площадь, чтобы убедиться, что новогоднее обращение главы государства выходит в прямом эфире, и там знакомятся с президентом, предложив ему вместе поздравить страну.

В этом же эпизоде персонаж президента выражает теплое отношение к мультфильму «Простоквашино», отмечая, что хорошо знаком с этим местом.

«Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати», — сказал президент.

Ранее Путин назвал балет «Щелкунчик» в Большом театре праздником. Об этом он сказал в ходе разговора со школьницей, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».