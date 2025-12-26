Путин поздравил россиян в новогоднем эпизоде «Простоквашино»

Спецсерия под названием «Настоящий Новый год» вышла в онлайн-кинотеатре «Окко». По сюжету Матроскин и Шарик отправляются на Красную площадь, чтобы убедиться, что новогоднее обращение главы государства выходит в прямом эфире, и там знакомятся с президентом, предложив ему вместе поздравить страну.