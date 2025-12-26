В Тюмени рассказали, для каких классов отменили занятия из-за низких температур

Школьники с первого по девятый класс останутся дома.
В пятницу, 26 декабря, в Тюмени отменены очные занятия первой смены для школьников с первого по девятый классы из ‑за сильных морозов. В областном центре утром фиксируется температура в 31 градус мороза.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений. Из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся с первого по девятый классы в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении актировки, опубликованной администрацией города.
После ночи с четверга на пятницу, когда температура опустилась до 33 градусов мороза, в город придет потепление. Уже к вечеру будет 13 градусов ниже нуля. Осадков не предполагается. При этом в предстоящие выходные, 27 и 28 декабря, днем прогнозируется 10−12 градусов мороза.
Как сообщало URA.RU ранее, 25 декабря связи с пониженной температурой наружного воздуха очные занятия для учащихся 1−4-х классов первой смены в школах Тюмени были отменены. Также из-за морозов отменили занятия для учащихся с 1-го по 9-й классы в школах Тобольска.