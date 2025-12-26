В Тюмени рассказали, для каких классов отменили занятия из-за низких температур

После ночи с четверга на пятницу, когда температура опустилась до 33 градусов мороза, в город придет потепление. Уже к вечеру будет 13 градусов ниже нуля. Осадков не предполагается. При этом в предстоящие выходные, 27 и 28 декабря, днем прогнозируется 10−12 градусов мороза.