Персонаж Путина в «Простоквашино» защищен от копирования

РИА Новости выяснили, что новогодняя серия анимационного сериала «Простоквашино», в которой появляется персонаж президента России Владимира Путина, защищена от копирования.
Сейчас серия доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре. При попытке сделать скриншот в приложении контент исчезает, оставляя только черный фон, что говорит о защите от копирования не только этой серии, но и всего контента платформы.
В специальном выпуске под названием «Настоящий Новый год» Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади. Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на ПМЭФ 19 июня отметила, что появление персонажа Путина может стать «мягкой силой» для продвижения российской культуры. Она выразила мнение о том, что «Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что включение образа президента в мультфильм не требует согласования с Кремлем, так как он является неотъемлемой частью жизни страны.