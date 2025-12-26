Россиян предупредили о штрафах за новогодний фейерверк: что грозит нарушителям

Исполнительный директор отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу, Артемий Семченков, рассказал агентству «Прайм» о штрафах за запуск фейерверков.
Он отметил, что в некоторых регионах пиротехника запрещена, и за нарушение предусмотрен штраф. В остальных местах важно выбирать подходящее место и следовать инструкциям.
За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При повреждении чужого имущества или здоровья сумма может вырасти до 50 тысяч. Если же действия привели к тяжкому вреду здоровью или смерти человека, наказание по статье 218 УК РФ может включать принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, придется возместить весь ущерб.
Семченков подчеркнул, что пиротехнику следует запускать только на специально отведенных площадках. Их легко найти на сайтах МЧС вашего региона.
Напомним, В 19 субъектах Российской Федерации введён запрет на запуск фейерверков в период новогодних торжеств.
Как рассказывал сайт KP.RU, от громких взрывов больше всего страдают животные: как домашние собаки и кошки, так и птицы, которых в городах живет немало. Например, в 2021 году в Риме на утро после новогодней ночи были найдены мертвыми сотни скворцов. Птицы впадали в панику от взрывов и врезались в здания и окна.