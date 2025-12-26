Россиян предупредили о штрафах за новогодний фейерверк: что грозит нарушителям

За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При повреждении чужого имущества или здоровья сумма может вырасти до 50 тысяч. Если же действия привели к тяжкому вреду здоровью или смерти человека, наказание по статье 218 УК РФ может включать принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, придется возместить весь ущерб.