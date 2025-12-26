Врач назвала допустимую порцию красной икры

«Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра — прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ — фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять ее рекомендуется в небольших количествах — не более 20−30 граммов в день», — рассказала Стародубова.