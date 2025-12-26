Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала допустимую порцию красной икры

РИА Новости: нельзя употреблять больше 20−30 граммов красной икры в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Икру рекомендуется употреблять в небольших количествах — не более 20−30 граммов в день, потому что в ней содержится большое количество соли, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра — прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ — фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять ее рекомендуется в небольших количествах — не более 20−30 граммов в день», — рассказала Стародубова.

По ее словам, бутерброды с икрой — достаточно популярное новогоднее блюдо, при этом следует учитывать общее количество калорийных и соленых блюд в новогоднем меню, соблюдать меру и не переедать.

«Калорийность одного среднего бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, плюс порция оливье, плюс горячее, а если планируется еще и десерт, то суммарная калорийность такого праздничного ужина, а также содержание в нем жиров и соли может весьма значительно превысить рекомендованную суточную норму потребления», — добавила врач.