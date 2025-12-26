Врач назвала допустимую порцию красной икры

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Икру рекомендуется употреблять в небольших количествах — не более 20−30 граммов в день, потому что в ней содержится большое количество соли, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра — прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ — фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять ее рекомендуется в небольших количествах — не более 20−30 граммов в день», — рассказала Стародубова.
По ее словам, бутерброды с икрой — достаточно популярное новогоднее блюдо, при этом следует учитывать общее количество калорийных и соленых блюд в новогоднем меню, соблюдать меру и не переедать.
«Калорийность одного среднего бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, плюс порция оливье, плюс горячее, а если планируется еще и десерт, то суммарная калорийность такого праздничного ужина, а также содержание в нем жиров и соли может весьма значительно превысить рекомендованную суточную норму потребления», — добавила врач.