«Пишу, и аж подташнивает»: бывшая возлюбленная Гуфа впервые прокомментировала приговор

Девушка сообщила, что почти год жила без интернета и за это время «многому научилась». По ее словам, она написала книгу о своей жизни — биографию «с семилетнего возраста» — и готова подумать о публикации, если подписчики попросят. Макарова утверждает, что не находилась в тюрьме и за это время была на Мальдивах и в Дубае.