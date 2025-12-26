«Пишу, и аж подташнивает»: бывшая возлюбленная Гуфа впервые прокомментировала приговор

Яна Макарову осудили за хищение 22 млн рублей.
Звезда «Дома-2» Яна Макарова (Шевцова) и бывшая девушка рэпера Гуфа (Алексея Долматова), которую осудили за мошенничество, вышла на связь с подписчиками после длительного перерыва. В своих соцсетях она заявила, что не признает вины.
«Пишу, и аж подташнивает. Углубляться не будем, но скажу раз и навсегда! Я не мошенница! Я не брала деньги у своего “фантазера” (пострадавшего — прим. URA.RU), более того, я не признала вину! Мне не в чем признаваться!» — написала Макарова.
Девушка сообщила, что почти год жила без интернета и за это время «многому научилась». По ее словам, она написала книгу о своей жизни — биографию «с семилетнего возраста» — и готова подумать о публикации, если подписчики попросят. Макарова утверждает, что не находилась в тюрьме и за это время была на Мальдивах и в Дубае.
URA.RU уже рассказывало, что суд назначил Макаровой пять лет колонии общего режима. Но исполнение наказания отложено, поскольку у нее есть несовершеннолетняя дочь — отправиться за решетку осужденная должна будет, когда девочке исполнится 14 лет. По версии следствия, Макарова почти год поддерживала версию о существовании ребенка и получала деньги на его содержание от своего бывшего возлюбленного. Сумма ущерба составила порядка 23 млн рублей.