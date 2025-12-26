Москва не готова: из Омска задержались с вылетом рейсы в столицу

Судя по всему, руководству омского аэропорта надо крепко задуматься на предмет организации для пассажиров комфортных мест отдыха в виде удобных лежанок — опоздание с вылетом самолетов из Омска уже стало визитной карточкой города. Сложившаяся традицию не была нарушена и сегодня, 26 декабря: из аэрогавани опять не улетели вовремя практически все существующие авиарейсы. В частности, со значительным опозданием — от 1 до 3 часов — улетают все пять самолетов в Москву. Также были задержаны рейсы в Казань и в Санкт-Петербург.