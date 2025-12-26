На «инопланетном корабле» заметили новую аномалию

Ранее Леб утверждал, что антихвост «инопланетного корабля» представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. Он отметил, что природа этого явления пока неясна, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Ученый подчеркнул, что на конференции NASA эта деталь объекта не обсуждалась.