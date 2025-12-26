На «инопланетном корабле» заметили новую аномалию

«Строго говоря, 3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи», — написал он.
По словам ученого, в антихвостовом образовании 3I/ATLAS преобладают частицы, которые крупнее типичных пылевых частиц, наиболее эффективно рассеивающих солнечный свет.
Ранее Леб утверждал, что антихвост «инопланетного корабля» представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. Он отметил, что природа этого явления пока неясна, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Ученый подчеркнул, что на конференции NASA эта деталь объекта не обсуждалась.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что 3I/ATLAS — это комета и что российские ученые знают, что происходит.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать свет, видимый за миллионы километров.