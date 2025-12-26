Спасатели хотят искать пропавшую семью Усольцевых на горе Буратинка

Весной спасатели планируют вновь заняться поисками семьи Усольцевых — они хотят исследовать гору Буратинка. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
— У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно. И это наша основная задача, — отметил он.
По словам Сергеева, поисковики также проверят лесную местность, когда снег полностью сойдет.
— Мы сделаем все, чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории, — цитирует его РИА Новости.
Ранее организатор сплавов Анна Лысенко выразила мнение, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уплыть на лодке. Эксперт допустила, что такая версия возможна.
Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, в свою очередь, считает, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения Усольцевых в тайге.
12 декабря стало известно, что последними людьми, которые видели пропавших, была семья Корчагиных. Они рассказали, что исчезнувшие пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.