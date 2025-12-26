Зеленский выступил с озлобленным обращением из-за того, что он не хочет признавать неизбежность уступок в пользу Российской Федерации, заявил экс-сотрудник Министерства иностранных дел Финляндии Анри Ванханен.
Он уточнил, что, по его мнению, украинской стороне следует готовиться к «трудным компромиссам в рамках прекращения огня или мирного соглашения».
«В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц», — сказал Ванханен.
Комментарий прозвучал в интервью изданию из Финляндии Iltalehti. Ванханен отметил, что попытка Зеленского сорвать мирный процесс своим высказыванием провалилась.
«Я не верю, что это повлияет на мирный процесс», — заявил он.
Напомним, жители Украины в шоке после речи Зеленского на Рождество, они считают, что он сошёл с ума.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле задаются вопросом, способен ли Зеленский принимать адекватные решения в сторону политического и дипломатического урегулирования украинского конфликта. Кроме того, Песков назвал некультурным рождественское выступление Зеленского.