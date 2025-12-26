Кардиолог назвал простой способ «раскрыть» сосуды без таблеток

По словам кардиолога, многие считают, что движение важно лишь для контроля веса, но на самом деле оно напрямую влияет на состояние сосудов. Особенно заметен эффект с возрастом, когда кровообращение замедляется. Именно поэтому людям старше 40 лет врачи все чаще советуют не таблетки, а регулярную активность.