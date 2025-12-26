Кардиолог назвал простой способ «раскрыть» сосуды без таблеток

Назван простой и доступный способ улучшить состояние сосудов без лекарств. Руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. акад. Е. И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов рассказал KP.RU, что поможет защитить сосуды.
«Если человек мало двигается, у него не только уменьшается расходование калорий и растет лишний вес. А еще и плохо работает капиллярная сеть — мельчайшие сосуды, пронизывающие все наши органы и ткани. Именно через капилляры клетки получают из крови питательные вещества, энергию и т.д.», — пояснил Бойцов.
По словам кардиолога, многие считают, что движение важно лишь для контроля веса, но на самом деле оно напрямую влияет на состояние сосудов. Особенно заметен эффект с возрастом, когда кровообращение замедляется. Именно поэтому людям старше 40 лет врачи все чаще советуют не таблетки, а регулярную активность.
«Правильные физнагрузки помогают “раскрыть” сосуды. Самый простой и доступный способ — ходьба. Кардиологи очень приветствуют скандинавскую ходьбу, которая благотворно влияет также на грудные мышцы, позвоночник, суставы и т.д.», — отметил врач.
В таком режиме кровь активнее циркулирует и доходит до всех капилляров. Оптимальное время — не менее 30−40 минут каждый день.
Ранее диетолог Евгений Арзамасцев назвал три важнейших витамина для здоровья сосудов.