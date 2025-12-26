Украинцы оказались на первой строчке рейтинга «Худшие из худших» среди злоумышленников в США из постсоветских стран. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренней безопасности государства.
Всего в перечне 27 граждан Украины. По информации ведомства, среди обвинений — продажа наркотиков, преступления сексуального характера, грабеж, мошенничество.
До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за приема украинских мигрантов в Польшу вместе с ними прибыли «лихие 90-е». Он отметил, что полякам удалось избежать такого периода.
Глава государства Кароль Навроцкий, в свою очередь, объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь украинским беженцам.
С похожими проблемами столкнулись и власти Германии. По данным Politico, консервативные политики в стране недовольны притоком молодых украинских беженцев после отмены Киевом ограничений на выезд.
Согласно результатам опроса исследовательского института IFO, менее 50 процентов граждан Украины готовы вернуться на родину даже при «самом оптимистичном сценарии».