Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцы возглавили рейтинг преступников в США из постсоветских стран

Украинцы оказались на первой строчке рейтинга «Худшие из худших» среди злоумышленников в США из постсоветских стран. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренней безопасности государства.

Украинцы оказались на первой строчке рейтинга «Худшие из худших» среди злоумышленников в США из постсоветских стран. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренней безопасности государства.

Всего в перечне 27 граждан Украины. По информации ведомства, среди обвинений — продажа наркотиков, преступления сексуального характера, грабеж, мошенничество.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за приема украинских мигрантов в Польшу вместе с ними прибыли «лихие 90-е». Он отметил, что полякам удалось избежать такого периода.

Глава государства Кароль Навроцкий, в свою очередь, объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь украинским беженцам.

С похожими проблемами столкнулись и власти Германии. По данным Politico, консервативные политики в стране недовольны притоком молодых украинских беженцев после отмены Киевом ограничений на выезд.

Согласно результатам опроса исследовательского института IFO, менее 50 процентов граждан Украины готовы вернуться на родину даже при «самом оптимистичном сценарии».

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше