На объекте 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию

У межзвездного объекта 3I/ATLAS была выявлена новая аномалия, связанная с характеристиками частиц, формирующих его свечение. На это обратил внимание ученый из Гарвардского университета Ави Леб, опубликовавший соответствующее наблюдение в своем блоге.
По его оценке, объект отличается необычным размером частиц, которые доминируют в светящемся потоке, направленном в сторону Солнца. Эти особенности выделяют 3I/ATLAS на фоне других подобных космических тел.
Также отмечается, что в антихвостовой структуре объекта преобладают частицы, значительно превышающие по размеру типичную пыль. Именно такие крупные фрагменты менее эффективно рассеивают солнечный свет, что делает наблюдаемое явление нетипичным для стандартных моделей.
Ранее американский геолог Стефан Бернс сделал шокирующее заявление о том, что зафиксировал аномальный сигнал Земле от межзвёздного объекта 3I/ATLAS, когда тот приблизился к нашей планете 19 декабря.