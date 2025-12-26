На объекте 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию

Также отмечается, что в антихвостовой структуре объекта преобладают частицы, значительно превышающие по размеру типичную пыль. Именно такие крупные фрагменты менее эффективно рассеивают солнечный свет, что делает наблюдаемое явление нетипичным для стандартных моделей.