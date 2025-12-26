Обнаружено тело с маской на лице: биатлонист Баккен мог умереть от удушья

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен, скончавшийся в гостиничном номере в итальянской Лавацце, мог задохнуться при использовании гипоксической маски. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Как стало известно, на Баккене была гипоксическая маска, когда его обнаружили мертвым. В Лаваццу 27-летний спортсмен приехал для высокогорной подготовки, тренировок во время рождественской паузы в розыгрыше Кубка мира.
Как пояснил Андрей Кондрахин, гипоксическая маска используется для имитации условий высокогорья, то есть пониженного уровня кислорода, доступного для дыхания.
«Таким образом, создавая нехватку кислорода, спортсмен тренирует организм, а потом, как предполагается, уже на состязаниях он выдает больший эффект. Возможно, что спортсмен не рассчитал количество кислорода, то есть его стало недостаточно, и он задохнулся», — сказал Кондрахин.
Могли в данном случае сыграть роль и проблемы с сердцем, которые, как сообщалось, были у биатлониста, допустил врач.
Известно, что в 2022 году Баккену пришлось прервать спортивную карьеру. Норвежскому лыжнику диагностировали перикардит. Разрешение возобновить полноценные тренировки он получил только летом 2024-го.
«Перикардит — инфекционное заболевание, воспаление околосердечной сумки, проще говоря, наружной оболочки сердца. И обычно, если человек лечится и выздоравливает, то мышцы сердца не страдают. При этом о серьезности заболевания сердца можно говорить только после установления точного диагноза: может, у его был миокардит, который осложнился перикардитом… Сердце могло привнести неприятности, но не исключаю, что биатлонист все же задохнулся от процедуры с использованием гипоксической маски», — подытожил Кондрахин.
Полиция продолжает расследование, причина смерти спортмена пока официально не озвучивалась.
Баккен является двукратным победителем юношеских Олимпийских игр. Биатлонист трижды становился чемпионом Европы, а также победителем этапа Кубка мира.
21 декабря Баккен провёл последнюю в жизни гонку, придя к финишу 20-м в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси. О его смерти стало известно 23 декабря.