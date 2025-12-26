В Омске сторож новогодних елок угнал и разбил автомобиль

В один из дней он доверил иномарку 27-летнему омичу, которого нанял в качестве ночного сторожа. Однако тот оказался неблагонадежным: погревшись в машине, он поехал кататься по городу. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, наехал на дерево, после чего вернулся на прежнее место в надежде не быть уличенным в угоне. В отношении нерадивого сторожа возбуждено уголовное дело. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.