В Омске сторож новогодних елок угнал и разбил автомобиль

В 200 тысяч рублей обойдется ремонт автомобиля продавцу новогодних елок, который доверил их ночную охрану молодому омичу. Сторож оказался человеком с невысокой моралью — угнал и разбил автомобиль, принадлежащий работодателю.
В полицию обратился 50-летний омич, который рассказал, что его автомобиль попал в ДТП. За руль без разрешения сел знакомый. Сумма материального ущерба составила 200 000 рублей. Как выяснил дежурный дознаватель, машина с поврежденным левым крылом, разбитым зеркалом заднего вида и поцарапанной дверью стояла на улице 2-й Дачной. Именно здесь потерпевший уже не первый год продавал к Новому году ели, а для обогрева пользовался личным автомобилем.
В один из дней он доверил иномарку 27-летнему омичу, которого нанял в качестве ночного сторожа. Однако тот оказался неблагонадежным: погревшись в машине, он поехал кататься по городу. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, наехал на дерево, после чего вернулся на прежнее место в надежде не быть уличенным в угоне. В отношении нерадивого сторожа возбуждено уголовное дело. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.