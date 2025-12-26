На 84-м году жизни умерла советская и российская актриса Вера Алентова

Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили вместе больше 55 лет. Смерть мужа стала для звезды культового фильма «Москва слезам не верит» страшным ударом. Вдова не дала ни одного интервью на тему утраты или своих переживаний. Алентова с головой погрузилась в работу. Она вышла на сцену еще до того, как закончился траур. Артистка пошла на этот шаг осознанно. Это помогло ей пережить эмоциональное потрясение.