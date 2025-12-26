На 84-м году жизни умерла советская и российская актриса Вера Алентова

Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет. Актриса более 60 лет служила в театре имени Пушкина, где сыграла более 30 ролей, включая «Шоколадного солдатика» и «Счастливые дни». Всемирную славу ей принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит» (1979), за который она получила «Оскар» и другие награды.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. После смерти отца, актера, семья переехала по СССР: из Архангельска в Кривой Рог, Узбекистан, Алтайский край. В Барнауле она окончила школу и поступила в Алтайский драматический театр, несмотря на желание матери, которая хотела, чтобы дочь получила другую профессию. Через год Алентова подала документы в Школу-студию МХАТ, где училась вместе с будущим мужем Владимиром Меньшовым, с которым поженилась в 1963 году.
После окончания учебы Алентова начала работать в театре имени Пушкина и дебютировала в кино в фильме «Дни летные» (1963). Первую главную роль в кино она сыграла в сериале «Такая короткая долгая жизнь» (1975). Однако настоящую славу ей принесла роль простой и независимой Кати в фильме «Москва слезам не верит». За этот фильм она была признана лучшей актрисой года и получила «Оскар».
Алентова была замужем за Владимиром Меньшовым до его смерти в 2021 году. У них родилась дочь Юлия, которая стала актрисой, режиссером и телеведущей.
Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили вместе больше 55 лет. Смерть мужа стала для звезды культового фильма «Москва слезам не верит» страшным ударом. Вдова не дала ни одного интервью на тему утраты или своих переживаний. Алентова с головой погрузилась в работу. Она вышла на сцену еще до того, как закончился траур. Артистка пошла на этот шаг осознанно. Это помогло ей пережить эмоциональное потрясение.
С 2009 года Алентова преподавала во ВГИКе, где вела актерско-режиссерскую мастерскую вместе с мужем. В последние годы она продолжала играть в театре и сниматься в кино. За участие в фильме «Время желаний» Алентова получила Государственную премию РСФСР, а в 1992 году ей было присвоено звание Народной артистки России.
Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года.