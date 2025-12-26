Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря

Раков ожидает день работы с эмоциями и интуицией. Утро подойдет для помощи близким или завершения старых дел, а днем забота о доме, уюте и хобби укрепят внутренний баланс. Вечером лучше посвятить время себе: книга, музыка или тихий отдых помогут восстановить силы и подготовят к новым возможностям.