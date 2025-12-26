Ричмонд
Тарасова призналась, что рада возвращению фигуристки Валиевой в спорт

25 декабря истек срок отстранения фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Тренер Татьяна Тарасова рассказала, что ждет спортсменку.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что рада возвращению в большой спорт фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации.

Напомним, 25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее ряда наград, включая золото чемпионата Европы 2022 года, медали чемпионатов РФ разных лет и других.

«Валиевой, конечно, будет трудно вернуться. Но у нее большие способности. Я очень рада ее возвращению. Это поступок настоящий», — сказала Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала условие возвращения Валиевой после дисквалификации.

Валиевой сейчас 19 лет. Она родилась в Казани. Фигурным катанием девушка начала заниматься в 3,5 года под руководством Ксении Ивановой.

В 2012 году семья переехала в Москву, где Камила тренировалась в СШОР «Москвич».