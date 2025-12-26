Тарасова призналась, что рада возвращению фигуристки Валиевой в спорт

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что рада возвращению в большой спорт фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации.
Напомним, 25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.
Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее ряда наград, включая золото чемпионата Европы 2022 года, медали чемпионатов РФ разных лет и других.
«Валиевой, конечно, будет трудно вернуться. Но у нее большие способности. Я очень рада ее возвращению. Это поступок настоящий», — сказала Тарасова.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала условие возвращения Валиевой после дисквалификации.
Валиевой сейчас 19 лет. Она родилась в Казани. Фигурным катанием девушка начала заниматься в 3,5 года под руководством Ксении Ивановой.
В 2012 году семья переехала в Москву, где Камила тренировалась в СШОР «Москвич».