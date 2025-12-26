Ложками нельзя: Врач раскрыла, сколько красной икры допустимо съедать в день

Россиянам рекомендуют употреблять не более 20−30 граммов икры в день. Такой совет дала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Эксперт объяснила, что большее количество этого продукта может нанести вред здоровью.
«Икра — прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ — фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять ее рекомендуется в небольших количествах — не более 20−30 граммов в день», — сказала Стародубова РИА Новости.
Диетолог напомнила также и о высокой калорийности бутербродов с красной икрой.
Ранее диетолог Денисенко назвала икру идеальным продуктом, особенно для беременных и посоветовала есть икру в период восстановления после операций и длительных заболеваний. Если съедать в день по бутерброду с красной икрой, то это поможет постепенно снизить уровень холестерина, улучшить работу головного мозга и укрепить иммунитета, подчеркнула специалист.
Тем временем Роскачество предупредило о признаках некачественной икры. В частности, о том, что чрезмерно яркий красный или желтый цвет икры может говорить о подделке и использовании дешевых красителей.