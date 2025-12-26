В последние дни российские войска активизировали наступление в Сумской области. Штурмовые группы ведут продвижение в районе Андреевки, а также на десяти других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах. Продвижение оценивается до 700 метров.
Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», сообщает об отступлении подразделений 119-й и 58-й бригад ВСУ, а также спецназа погранслужбы в Краснопольском районе на более выгодные позиции вглубь Сумской области из-за понесенных потерь.
Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко рассказал aif.ru о ситуации на сумском направлении.
Фатальная ошибка противника.
По словам Марочко, противник с осени активно пытался атаковать на сумском направлении, жестокие бои шли в районе Алексеевки. Однако часть сил и средств командование ВСУ в какой-то момент решило перебросить на другие направления, что стало для них ошибкой и позволило активизировать наступление ВС РФ в Сумской области.
«Некоторые подразделения были переброшены под Купянск, тем самым украинское командование ослабило свою оборонительную линию в Сумской области и линия боевого соприкосновения стала меняться. Буквально на предыдущей неделе этот участок фронта ожил и наши военные начали вновь формировать буферную зону», — сказал военный эксперт.
Марочко подчеркнул, что армия РФ стала продвигаться на юг со стороны Алексеевки и Юнаковки в сторону города Сумы.
«Уже есть успехи», — уточнил он.
Неожиданное направление.
Российские бойцы стали продвигаться к Сумам не только с севера, но и с восточной части. По оценке Марочко, до областного центра осталось не более 20 км.
«У нас открыт совершенно новый участок фронта на сумском направлении. Наши военнослужащие начали продвигаться в сторону Сум с восточной части данного населенного пункта. От линии боевого соприкосновения, контролируемой Вооруженными силами РФ, до областного центра Сумы расстояние составляет около 20 км», — пояснил он.
Объяснить провал ВСУ на этом направлении можно и тем, что у противника там фактически нет фортификационных сооружений. Деньги на укрепления были разворованы, отмечал ранее военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с aif.ru.
Ударные дроны и артиллерия добивают до Сум.
Ударные дроны и артиллерия ВС РФ обладают техническими возможностями для поражения военных объектов в Сумах.
«Ударные дроны на оптоволокне, которые не подвержены влиянию РЭБ противника и дальность которых более 40 км, уже могут выполнять боевые задачи в Сумах. Технические показатели артиллерии тоже позволяют уничтожать военные объекты на территории Сум. В целом могу сказать, что на этом направлении позитивная динамика», — констатировал Марочко.
Подполковник убежден, что у российских военных с учетом оперативно-тактической обстановки есть большая вероятность успеха на сумском направлении до конца года.