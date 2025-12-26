Новый котел под Сумами: по боевикам ВСУ ударили из неожиданного места

«Ударные дроны на оптоволокне, которые не подвержены влиянию РЭБ противника и дальность которых более 40 км, уже могут выполнять боевые задачи в Сумах. Технические показатели артиллерии тоже позволяют уничтожать военные объекты на территории Сум. В целом могу сказать, что на этом направлении позитивная динамика», — констатировал Марочко.