Пуховик не спасает: жители Якутии рассказали, как выживают при морозе −60

В Якутии температура воздуха под конец года опустилась до рекордных −56 градусов, а в некоторых районах региона и до −60. Местные жители рассказали aif.ru, как согреваются в морозы.
Жительница Якутии Ольга Неустроева отметила, что согреваться в такие морозы помогает принцип многослойности в одежде. Она также добавила, что обычный пуховик при таком похолодании не всегда спасает.
«Сейчас у нас пик холодов, территория Якутии большая, местами −60 градусов, в самом Якутске сегодня по термометру за окном −48, ночью −53. К холоду мы привыкли. Спасает теплый дом, стали строить теплые автобусные остановки, и правильная одежда, конечно, важна. Одеваемся как “капуста” — многослойно. В унтах, меховых шапках, шарфах, теплых варежках. В городе вполне можно ходить в пуховиках, забегать в магазины, чтобы погреться», — рассказала Ольга.
По словам местной жительницы, сейчас Якутск еще и накрыли сильные туманы.
«Зима настоящая, а ведь на таком холоде рынок работает, люди с утра до вечера торгуют прямо под небом. Самое свежее мясо у нас, рыба, ягоды. Жизнь кипит», — добавила она.
Еще одна местная жительница Юлия Головина отметила, что шубы в Якутии — не роскошь, а необходимость.
«Утепляемся в шубы, конечно, тут это не роскошь, а средство необходимости, ни один именитый пуховик так не согреет. Когда температура ниже −35 градусов, меняю красивые сапожки на торбаса — с ними по теплу ничего не сравнится», — отметила она.
