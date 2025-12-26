Пуховик не спасает: жители Якутии рассказали, как выживают при морозе −60

«Утепляемся в шубы, конечно, тут это не роскошь, а средство необходимости, ни один именитый пуховик так не согреет. Когда температура ниже −35 градусов, меняю красивые сапожки на торбаса — с ними по теплу ничего не сравнится», — отметила она.