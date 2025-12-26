Врач Чернышова назвала тяжелые симптомы нового супергриппа

При гонконгском гриппе резко повышается температура тела и начинается лихорадка. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала aif.ru, какие необычные симптомы характерны для этого заболевания.
Напомним, ранее жительница Челябинска рассказала, что потеряла слух на одно ухо после того, как переболела гонконгским гриппом. Она таже отметила, что во время болезни у нее были высокая температура (под 40 градусов), боль в глазах, шла кровь из носа и постоянно бросало в пот.
«Гонконгский грипп опаснее обычного. Температура при нем резко может повыситься до 39 или 40 градусов. Также быстро начинается лихорадка, которая сопровождается слабостью, головной болью и болью в мышцах. Человек при таком состоянии не способен вообще ничего делать. Еще часто появляется першение в горле и сухой кашель. Может пойти кровь из носа», — отметила врач.
Чернышова подчеркнула, что при первых симптомах гонконгского гриппа необходимо срочно обратиться к врачу.
«Боль в глазах также является типичным симптомом заболевания. А кровь из носа идет потому, что повреждается, истончается слизистая оболочка. Кровотечения особенно часто бывают при чихании и высмаркивании», — пояснила специалист.
Ранее Чернышова рассказала, почему при гонконгском гриппе можно оглохнуть или подхватить пневмонию.