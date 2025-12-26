Врач Чернышова назвала тяжелые симптомы нового супергриппа

«Гонконгский грипп опаснее обычного. Температура при нем резко может повыситься до 39 или 40 градусов. Также быстро начинается лихорадка, которая сопровождается слабостью, головной болью и болью в мышцах. Человек при таком состоянии не способен вообще ничего делать. Еще часто появляется першение в горле и сухой кашель. Может пойти кровь из носа», — отметила врач.