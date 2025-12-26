Ричмонд
В Омской области задержались поезда из-за повреждения кабеля связи

Электропровод был поврежден при проведении работ в районе железнодорожной станции Драгунская в Любинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области транспортная прокуратура проверяет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. Причиной стал порванный 25 декабря кабель, из-за которого произошла задержка движения поездов.

Вчера, 25 декабря, при проведении работ в районе железнодорожной станции Драгунская Западно-Сибирской железной дороги в Любинском районе Омской области допущено повреждение кабеля связи. По этой причине произошла задержка в движении поездов по участку. На месте происшествия проводятся ремонтно-восстановительные работы. Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.